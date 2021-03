Tuttosport - Gattuso ha concesso un altro giorno di riposo alla squadra: buone notizie per Lozano

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ieri e oggi la squadra riposerà, perché ora che ci si può allenare per una settimana intera, Gattuso sa bene che occorre avere un gruppo di giocatori rinfrancati per chiedere loro uno sforzo in più nel lavoro quotidiano. Domani, quando ricomincerà la settimana di allenamenti a Castelvolturno, Ringhio avrà la buona notizia che domenica contro la Roma potrà disporre nuovamente di Lozano, bloccatosi il 13 febbraio contro la Juventus (1-0) perché stoicamente rimase in campo fino alla fine, nonostante si fosse procurato un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le 7 gare successive. Tornerà il messicano e forse anche Petagna, sottoposto a uno stress test per avere giocato 17 partite consecutive, da quando Mertens ha dovuto alzare bandiera bianca. Con l’attacco al completo, tutti avranno del Napoli nuovamente il rispetto di inizio stagione".