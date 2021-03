Tuttosport - Gattuso continuerà a dare fiducia a Mertens, Osimhen e Lozano potrebbero entrare ed assestare il colpo del ko

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sta mettendo a punto per provare a vincere domenica all’Olimpico, così da tagliare fuori la Roma dalla corsa al quarto posto. Ne parla Tuttosport.

“La formazione che ha battuto il Milan offre il massimo delle garanzie e sarà riproposta anche contro i giallorossi, con una sola variante: Hysaj per sostituire lo squalificato Di Lorenzo e Mario Rui che tornerà a occupare la corsia sinistra. Gattuso continuerà a dare fiducia a Mertens, anche se non ha ancora nelle gambe la necessaria intensità per giocare fino alla fine in quella che sarà una sorta di finalissima per il quarto posto. Mertens da subito, perché il Napoli proverà a fare la partita per togliere ai giallorossi il pallino del gioco. Poi, nell’ultima mezzora, le frecce Osimhen e Lozano potrebbero entrare ed assestare il colpo del ko”