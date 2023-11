Tuttosport - Garcia studia un tandem inedito in attacco per il derby

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport non esclude la coppia Raspadori-Simeone domani dal primo minuto:

"In avanti, invece, Garcia potrebbe anche decidere di schierare per la prima volta insieme, dal primo minuto, Raspadori e Simeone quale coppia d'attacco. Raspadori, che nell’ultimo match ha giovato dell’inserimento del Cholito, avrà il compito di ricoprire il ruolo di trequartista.

La sua reattività e la sua capacità di giocare in piccoli spazi e in frazioni di tempo ridotte lo rendono adatto a giocare dietro l’attaccante argentino. La presenza di un trequartista come Jack alle sue spalle potrebbe favorire i movimenti di Simeone".