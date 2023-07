Tuttosport - Garcia sperava in una prestazione top dei baby Napoli, quattro protagonisti con l'Anaune

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha vinto 6-1 (2-0) l’esordio stagionale con l’amichevole giocata contro la squadra dilettanti dell’Anaune Val di Non sul campo di Dimaro Folgarida. Il primo gol della nuova stagione è stato realizzato da Matteo Politano su rigore al 21’. Ne parla Tuttosport.

“Garcia ha dovuto esordire con una formazione zeppa di giovanotti che si sono messi anche in bella evidenza: Vergara, Spavone, Coli Saco e Marranzino, protagonisti di una prestazione di alto livello. Come sperava Garcia, da sempre esperto nel lanciare i giovani del settore giovanile. E tutti hanno risposto come il coach voleva, con un’interpretazione audace della gara, pressing alto e recupero del pallone nella metà campo avversaria”