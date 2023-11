Tuttosport - Garcia non ha alcuna intenzione di dimettersi: gli è stato già detto che non allenerà più il Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta come Rudi Garcia non intenda in alcun modo dare le dimissioni dal Napoli. Intanto oggi negli uffici della Filmauro a Roma è previsto un summit societario:

"De Laurentiis a fine gara ha evitato ogni contatto con Garcia, che non ha nessuna intenzione di trovare un accordo per sciogliere il biennale (scadenza giugno 2025) da 3,2 milioni netti a stagione. Il presidente ha convocato per oggi una riunione nella sede della Filmauro a Roma, con l’ad Chiavelli, il ds Meluso, il club manager Sinicropi e il capo scouting Micheli. C’è da decidere il sostituto di Garcia, al quale è stato già detto di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti di mercoledì, e non sarà una scelta facile".