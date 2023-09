Tuttosport - Garcia ha studiato vari accorgimenti, possibili due novità in difesa contro il Genoa

Notizie Napoli calcio. Questa sera riparte il campionato di Serie A, con il Napoli chiamato all'impegno di Marassi contro il Genoa. La squadra di Garcia vuole rialzare la testa dopo lo scivolone interno con la Lazio ed il tecnico grancese prepara qualche novità di formazione.

Ecco quanto scritto da Tuttosport in vista di Genoa-Napoli:

In queste due settimane senza partite, l’allenatore francese ha studiato vari accorgimenti, uno dei quali potrebbe essere il ritorno di Mario Rui, ma è probabile che slitti a beneficio di Olivera, proiettato a giocare la quarta gara di fila anche perchè non è da escludere l’impiego dal primo minuto di Ostigard al fianco di Rrahmani. Non si tratta di una bocciatura per Juan Jesus, anzi, diventa una necessità anche per avere un difensore che abbia un passo più svelto, sempre in attesa che Natan recuperi la condizione.