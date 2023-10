Tuttosport - Garcia è conscio della necessità di dimostrare a ADL che il Napoli può vincere contro un'altra big

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'importanza della sfida contro il Milan per Rudi Garcia:

"Il tempo è scaduto e domani potrebbe essere un giorno diverso. Per il Napoli e per Rudi Garcia, alla ricerca di quella continuità necessaria alla squadra per dire che, sì, finalmente si vincono anche gli scontri diretti. «E’ una gara da vincere», taglia corto il coach francese, conscio della necessità di dimostrare al presidente De Laurentiis che il suo lavoro finalmente può essere tradotto dalla squadra in qualità e capacità di vincere contro un Milan desideroso, a sua volta, di non essere risucchiato da una crisi di risultati e di identità".