Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport il futuro di Zanoli al Napoli non è stato ancora deciso. In caso di cessione, gli azzurri avrebbero già bloccato il sostituto:

"Infine - in caso di partenza di Zanoli (richiesto da Genoa e Sporting) - il Napoli ha già bloccato Faraoni (Verona) come sostituto (accordo fino al 2026)".