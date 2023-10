Tuttosport - Fu il capo scout Micheli a suggerire Garcia a De Laurentiis

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena riguardo la scelta di Garcia da parte del presidente De Laurentiis. Secondo il quotidiano torinese, a suggerire la scelta del tecnico francese al patron fu il capo scout Micheli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"E non va trascurato nemmeno il particolare che i componenti di tutto l’attacco titolare, Politano-Osimhen-Kvaratskhelia, si sono lasciati andare a gesti di insofferenza pubblici nei confronti dell’allenatore. La riunione si è conclusa con l’impegno a rivedersi mercoledì a Castelvolturno per iniziare il lavoro in vista del tris di partite attraverso le quali Garcia dovrà riconquistarsi la panchina che la scorsa estate gli aveva consegnato il presidente De Laurentiis su suggerimento del capo scout Micheli"