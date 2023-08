Tuttosport - Frosinone-Napoli, Garcia non rinuncia ad Anguissa e lancia Raspadori: c'è un ultimo ballottaggio

Notizie calcio. Finalmente ci siamo: oggi inizia il campionato del Napoli campione d'Italia che esordirà a Frosinone alle ore 18.30. C'è curiosità nel vedere la squadra di Rudi Garcia all'opera, così come quella di vedere la prima formazione ufficiale scelta dal francese.

Ecco quanto riportato da Tuttosport sulle ultime di formazione per Frosinone-Napoli:

Anguissa è recuperato e non c’è ragione che porti ad immaginare la sua esclusione per dare spazio a Raspadori. L’ex Sassuolo comunque dovrebbe essere in campo dal primo minuto, ma per sostituire Kvaratskhelia sulla parte sinistra dell’attacco, mentre a destra sarà utilizzato Politano e non Lozano.