Tuttosport esalta Spalletti: ha saputo toccare le corde giuste di una squadra forte rendendola a tratti invincibile

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Spalletti: "Alle 18.30 gli azzurri giocheranno per la terza volta di fila in trasferta in una settimana (domenica, invece, affronteranno il Cagliari al San Paolo), ma l’euforia è troppa per commettere passi falsi. La testa è l’arma più potente del Napoli in questo inizio di stagione, quella mentalità trasferita da Spalletti che in così poco tempo ha saputo toccare le corde giuste di una squadra già forte, rendendola a tratti invincibile. Se fare bene è difficile però, confermarsi lo è ancora di più, ecco perché il tecnico non molla di un centimetro e chiede sempre il massimo, negli allenamenti, così come nelle partite".