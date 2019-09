Tuttosport esalta Mertens: "Ha vena realizzativa superiore a tanti nomi sul taccuino di Giuntoli. Avrà applaudito anche De Laurentiis a Capri..."

Dries Mertens ha scelto di indossare il mantello dei supereroi per riportare il Napoli in direzione scudetto e se stesso sempre più vicino a Diego Maradona: è salito a quota 112, -3 dal Pibe. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il belga si è esaltato al cospetto di una Sampdoria ancora convalescente e sempre a zero in classifica. Zitto zitto, al termine di un’estate vissuta dai tifosi del Napoli sempre alla ricerca di Icardi o di un attaccante di pari livello, ecco che Mertens ritorna d’attualità con una vena realizzativa anche superiore a tanti nomi segnati sul taccuino del ds Giuntoli. Avrà applaudito da Capri, davanti alla tv, anche il presidente De Laurentiis che sabato aveva annunciato la sua piena disponibilità al rinnovo di un contratto che scadrà a giugno, quando Super Dries potrebbe essere diventato in assoluto il bomber più prolifico nella storia del Napoli"