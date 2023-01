Tuttosport 'esalta' la Juve: "Sarebbe prima in classifica considerando solo i secondi tempi"

Ultime notizie SSC Napoli - "Napoli, arriviamo", titola Tuttosport che punta sui rientri di Chiesa e Di Maria e su un altro titolo nelle pagine interne: "I bianconeri tornano a far paura", nella marcia d'avvicinamento a Napoli-Juventus di venerdì allo stadio Maradona.

E in questo percorso, il quotidiano nazionale prova ad esaltare in qualche modo la Juve di Allegri puntando tutto su una speciale, con la quale sarebbero davanti di un punto al Napoli: la classifica relativa ai soli secondi tempi. Tuttosport infatti scrive:

"Fuori i secondi (tempi): e la Juve si scatena. Considerando solo la ripresa delle partite di campionato, infatti, sarebbe prima in classifica. Trentotto punti contro i 37 del Napoli attuale capolista. E’ questa una graduatoria che non garantsce premi, ma permette riflessioni. Nello specifico, tale primato, è una piccola grande rivincita d’inizio anno per Massimiliano Allegri.

Merito della cavalcata, però, è ovviamente da ascrvere anche alle sostituzioni. Allegri sta recuprando pezzi pregiati e ha modo di sfruttare al meglio armi in più (contro l’Udinese, ad esempio, hanno dato la svolta Paredes e Chiesa ). E - dopo che la passata stagione ammetteva di faticare a gestire al meglio i 5 cambi - sta dimostrando di saperli sfruttare nel migliore dei modi. Ora che è tornato Chiesa, che Di Maria punta ad esserci con continuità, che Pogba prepara il debutto ci sarà da sbizzarrirsi".