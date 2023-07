Tuttosport - Erede Kim: si complicano tre piste per il Napoli

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport, non ci sarà Kim a Dimaro. Il coreano è romai ad un passo dal trasferimento al Bayern Monaco:

"Appena arriveranno i soldi della clausola rescissoria (57 milioni di euro), il Napoli li investirà (in parte) per l’acquisto di un altro centrale difensivo. Il preferito resta Max Kilman, il 26enne anglo-ucraino, ma il Wolverhampton non intende abbassare il prezzo al di sotto dei 45 milioni di euro. Discorso analogo per Roger Ibanez, 24enne centrale italo-brasiliano, per il quale la Roma continua a chiedere 40 milioni. Anche la pista Ko Itakura sembra essersi raffreddata: il Monchengladbach sta trovando l’accordo per il rinnovo del 26enne giapponese".