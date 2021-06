Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "L’unico vero ruolo da coprire a prescindere dalle cessioni è quello del sostituto di Bakayoko. Anche in questo caso la squadra mercato del club azzurro sta seguendo diversi profili, con preferenza per due in particolare. In cima alla lista c’è sempre Mady Camara, 24enne mediano guineano che l’Olympiacos valuta 20 milioni e Sander Berge, 23enne danese dello Sheffield United, anche lui valutato 20 milioni".