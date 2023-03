Tuttosport - Entro un mese il verdetto sul ricorso -15 Juve: il processo sarà a porte aperte

Entro un mese si saprà se il -15 alla Juventus verrà confermato oppure no. Ieri il club ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. come si legge su Tuttosport, la novità è che si potra assistere al processo in quanto sarà a porte aperte:

"A differenza del precedente processo, quello che si celebrerà presso il Collegio di Garanzia dello Sport si celebrerà a porte aperte. Gli addetti ai lavori che si accrediteranno, di conseguenza, potranno assistere al dibattimento, anche se non sarà possibile scattare fotografie o registrare gli interventi delle due parti"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli