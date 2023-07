Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina su Tuttosport in questa settimana il Bayern Monaco verserà la clausola rescissoria al napoli per il cartellino di Kim. L'importo previsto sarebbe di 60 milioni di euro. Il calciatore ha già un accordo con i bavaresi ma per firmare il contratto dovrà terminare la leva obbligatoria che sta svolgendo nel suo Paese. La fine del periodo militare avverrà tra mercoledì e giovedì.