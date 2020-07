Tuttosport elogia il Napoli: "A testa alta, fino all’ultimo giorno di questa insolita stagione: è questo lo spirito della squadra di Gattuso"

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Napoli-Roma: "A testa alta, fino all’ultimo giorno di questa insolita stagione. E’ lo spirito del Napoli di Gattuso, incarnato da Callejon che segna e porta la mano sotto al mento, per alzare la fronte e guardare dritto negli occhi di chi aveva sospettato che potesse tirare i remi in barca. Ne avrebbe avuto tutto il diritto lo spagnolo, il cui contratto con il Napoli è entrato in extratime dopo la scadenza del 30 giugno. A testa alta e pure parecchio “tosta” il Napoli che trova la forza per vincere al San Paolo la partita contro la Roma, con una magia di Insigne che ha reso vano il gran gol del momentaneo pareggio di Mkhitaryan".