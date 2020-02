Tuttosport elogia Gattuso: ha trasformato un assembramento di zombie destinato al peggio in un esercito della salvezza. Al Milan cacciato come un cameriera a ore

Ultimissime Napoli - Sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport si legge un fondo di Vittorio Feltri che elogia Gattuso: "Il Napoli sembrava un assembramento di zombie destinati al peggio, dopo un avvio disastroso in campionato, e invece è rinato a nuova vita. Merito soprattutto di Rino Gattuso, un cinghiale intelligente e volitivo, che ha trasformato un gruppo di scamorze in una specie di esercito della salvezza. La classifica si è rinfrancata, le prestazioni sono diventate importanti e, quel che più conta, redditizie sul piano della classifica. Anche il morale dei tifosi si è rinfrancato e lo stadio è tornato a riempirsi come ai bei tempi. Bravo Ringhio, bisogna solamente applaudirlo perché ha confermato di possedere un carattere di ferro. Peccato che il Milan, inseguendo chimere, lo abbia vergognosamente cacciato come una cameriera a ore, impoverendo se stesso. Dare una occhiata alla graduatoria per rendersene conto. Sulla panca dove il nostro ha sostituito Ancelotti, non un bischero qualsiasi, ha dimostrato di essere un tecnico con i fiocchi. Per completare l’opera di risanamento ambientale, gli manca soltanto di rimediare una bella figura a Barcellona contro i bombardieri di Messi che, allorché sembrano bolliti o decimati dagli infortuni, riescono comunque ad essere all’altezza della loro fama".