Tuttosport - Ecco perché Spalletti sta preferendo Rrahmani a Manolas: non c'entra solo lo svarione del greco con la Juve

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Manolas che di fatto ha saltato le ultime due gare dopo il clamoroso errore contro la Juventus.

"Infine, il dubbio Manolas. Il centrale greco ha saltato le ultime due sfide in Inghilterra e al Friuli, dopo il clamoroso errore commesso in occasione dell’1-0 a favore della Juventus. Ci si aspetta nuovamente un suo utilizzo da titolare, altrimenti prenderà quota la sensazione che in questo periodo della stagione il tecnico toscano preferisca assegnare il posto a Rrahmani, dimostratosi molto più attento e concentrato nelle ultime due sfide giocate da titolare".