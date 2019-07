Tuttosport - E' rottura totale tra l'Inter ed Icardi: Wanda Nara ha chiesto tempo anche a Tiki Taka

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l’Inter perde i pezzi in attacco (√® di ieri la notizia dell’infortunio muscolare occorso a Politano che lo terr√† fermo 10-15 giorni), √® ancora indietro nelle operazioni per Lukaku e Dzeko, ma non intende reintegrare Mauro Icardi. L’argentino, infatti, ieri ha lasciato l’allenamento del mattino qualche minuto prima dei compagni, quando Conte ha iniziato il lavoro tattico, tornando in albergo con un van (la squadra √® invece rientrata in pullman). Domenica la squadra esordir√† contro il Lugano, ma il tecnico nerazzurro in avanti se la giocher√† con i vari Longo, Colidio, Esposito e Vergani; stesso copione che, salvo novit√† rapide di mercato, si ripeter√† il 20 a Singapore col Manchester United e forse il 24 a Nanchino con la Juventus. Dunque per Icardi nulla cambia e se non ci saranno clamorose sorprese nei prossimi quattro giorni, marted√¨ 16 salir√† sull’aereo che condurr√† l’Inter in Asia, continuando per√≤ ad allenarsi con i compagni solo per quanto concerne le parte atletica. Il club nerazzurro non muta la propria idea e anche Wanda Nara non sembra intenzionata a discutere con la dirigenza nerazzurra: la moglie-agente di Mauro negli ultimi due giorni √® stata a Roma per uno shooting fotografico e stamani torner√† a Milano (malgrado corra voce che, nonostante le smentite di De Laurentiis, in giornata sarebbe previsto un contatto con il Napoli), salvo poi ripartire luned√¨ per le vacanze con i figli. Ieri Wanda ha svolto una diretta su Instagram, nessun commento su Icardi (¬ęDi calcio non ho niente da dire, preferisco non farlo¬Ľ) e la conferma che Mediaset la rivorrebbe a “Tiki-Taka”: ¬ęMi hanno fatto oggi la proposta, la prossima settimana decido, sono legata a loro, per√≤ non √® facile con cinque figli¬Ľ. Si resta quindi in attesa di un’offerta, con l’Inter che non vorrebbe scendere sotto i 60 milioni: difficile, soprattutto se proseguir√† questo muro contro muro interno.¬†