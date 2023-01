Tuttosport - Duello Napoli-Juventus per due difensori in vista di giugno

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport annuncia una doppia sfida di mercato tra Napoli e Juventus per la prossima sessione estiva. Nel mirino delle due società sarebbero finiti due difensori come Grimaldo e Kiwior.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Come la prossima, che in estate vedrà Juventus e Napoli sfidarsi per diversi obiettivi comuni. A partire da Grimaldo , il terzino in scadenza con il Benfica e sul taccuino anche dell’Inter: lo spagnolo potrebbe già firmare un pre-contratto e le mosse per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero sono già iniziate. E proseguendo con Kiwior , il centrale dello Spezia che osservatori bianconeri hanno monitorato anche settimana scorsa. Il polacco piace molto al Milan, ma sulle sue tracce ci sono anche e soprattutto loro: Napoli e Juventus, protagoniste di screzi e duelli senza soluzione di continuità".