Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle operazioni in entrata del Napoli:

"Duello in corso tra il club di De Laurentiis e la Fiorentina per il gioiello del Verona Ngonge, che Setti valuta almeno 12 milioni. Infine il Frosinone conta di chiudere nei prossimi giorni gli arrivi in prestito di Zortea (Atalanta) e Zerbin (Napoli)".