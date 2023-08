Tuttosport - Dionisi orientato a non stravolgere il suo Sassuolo: le scelte in vista del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla probabile formazione del Sassuolo contro il Napoli:

"Venendo alla formazione, probabile che si veda un Sassuolo simile a quello che ha affrontato l’Atalanta, almeno dall’inizio, con il rientro di Tressoldi in difesa (il brasiliano ha scontato un turno di squalifica). Ci saranno anche i due nuovi acquisti, Pedersen in difesa come laterale e Racic in mezzo, entrambi partiranno comunque dalla panchina.

In panchina potrebbe andare anche Ferrari, che è stato di fatto reintegrato nel gruppo (anche se non ha una preparazione piena). Come centravanti partirà Pinamonti, con Mulattieri pronto a subentrare, a destra nella linea dei trequartisti ci sarà ancora Defrel, mentre a sinistra conferma per il guizzante Laurientè".