Tuttosport - Debutto da incubo per Spalletti, chi confidava nelle doti dell’allenatore dello scudetto sarà rimasto deluso

Ultime notizie Serie A - Stavolta l’Italia non perde, ma fa lo stesso malissimo contro la Macedonia. Finisce 1-1 a Skopje il debutto del nuovo ct ex Napoli Luciano Spalletti. Ne parla Tuttosport.

Spalletti, debutto amaro

Come accaduto il 24 marzo 2022, la Macedonia è andata ancora per traverso agli azzurri, trasformando in un incubo la prima di Luciano Spalletti come commissario tecnico: