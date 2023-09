Tuttosport - De Laurentiis tace e riflette: è alla ricerca di una soluzione per superare il momento difficile

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su De Laurentiis dopo il pari di Genova:

"E De Laurentiis? Tace e riflette, come gli capita tutte le volte in cui fiuta una difficoltà e, nel frattempo, è alla ricerca di una soluzione per superarla. Il patron spera che il riscatto della squadra possa avvenire mediante la Champions. Mercoledì prima sfida del girone in casa del Braga: proprio per preparare questa gara il Napoli ieri mattina si è allenato al centro tecnico di Castelvolturno".