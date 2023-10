Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive che oggi ci sarà anche De Laurentiis in tribuna al Maradona per Napoli-Fiorentina:

"La sfida si annuncia spettacolare, con il presidente De Laurentiis in tribuna. Chissà se i suoi occhi saranno ancora puntati sul coach Italiano, per il quale si concesse un saluto ed un apprezzamento al termine di un Napoli-Spezia a gennaio 2021. Di certo sarà una partita tra due formazioni che vantano attaccanti abili in fase realizzativa".