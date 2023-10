Tuttosport - De Laurentiis si sta occupando della tenuta nervosa di Garcia: il patron difende la scelta estiva

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su De Laurentiis e Garcia:

"Presente. De Laurentiis c’è, è tra noi e frequenta stabilmente il centro tecnico di Castelvolturno. Qualche ora in ufficio e un altro paio sul terreno di gioco. Proprio in mezzo al campo, come se fosse uno dei collaboratori di Garcia. In fondo lo è diventato, non uno di quelli che allenano i portieri o la fase di non possesso, lui si occupa della tenuta nervosa recentemente traballante del coach. Si è sobbarcato questo onere don Aurelio, perché è cosciente che solo lui adesso può tenerlo su, mostrando anche alla squadra che lui è lì per difendere la scelta fatta questa estate".