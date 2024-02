Tuttosport - De Laurentiis si è arreso al “no” di Spalletti solo dopo aver capito una cosa

Ultime notizie Napoli - L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

La verità, tutta la verità, nient’altro che la verità per De Laurentiis:

“Aurelio protagonista di una conferenza stampa di un’ora e 54 minuti, organizzata per spiegare ai media il perché degli addii di Spalletti e Giuntoli oltre alla ragione che lo aveva spinto a scegliere Garcia come sostituto del coach che aveva avuto il merito di riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. De Laurentiis si è arreso al “no” di Spalletti dopo aver esperito tutti i tentativi per trattenerlo”