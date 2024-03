Tuttosport - De Laurentiis aveva offerto più soldi dell'Inter a Zielinski: la cifra esatta

Il Napoli ha offerto più soldi dell'Inter per Piotr Zielinski. L'edizione odierna di Tuttosport svela la cifra esatta che Aurelio De Laurentiis aveva offerto al centrocampista polacco per convincerlo a prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il numero 20, nonostante ciò, ha preferito andare comunque all'Inter guadagnando meno.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport su Piotr Zielinski:

"Il numero uno azzurro non le ha mandate a dire, quando ha parlato del centrocampista, ha sempre usato parole dure, soprattutto verso il suo agente Bartlomiej Bolek («ce l'ho a morte con lui che non l'ha voluto far restare, perché lo vuole trasferire in altre squadre per guadagnarci di più»). Un mancato rinnovo - nonostante il Napoli offrisse qualcosa di più dell’Inter a Zielinski come ingaggio (5 milioni contro 4.5) - che ha spinto il Napoli, la dirigenza e lo staff tecnico, a escludere il giocatore dalla lista Uefa per la seconda fase della Champions, tant’è, infatti, che Zielinski ha osservato dalla tribuna le due sfide contro il Barcellona".