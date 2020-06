Tuttosport - Da Castel Volturno attendono un segnale da De Laurentiis: sul tavolo la questione multe e gli stipendi non pagati da marzo

Ultime notizie Napoli - Dopo la domenica di riposo, il Napoli ricomincerà ad allenarsi e lo farà nella previsione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, al San Paolo contro l’Inter (0-1 al Meazza), venerdì 12 oppure sabato 13 giugno. Ne parla Tuttosport:

"Gattuso darà vita ad una preparazione di maggiore qualità, ma prima di Napoli-Inter a Castel Volturno è atteso l’arrivo (o anche solo un segnale) del presidente De Laurentiis per sistemare tutte le situazioni ancora in sospeso, in primis la questione multe-danno di immagine e gli stipendi non pagati nel trimestre marzo-aprile-maggio"