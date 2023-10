Tuttosport - Da giugno il cartellino di Osimhen si deprezzerà ogni giorno: lo scenario

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Osimhen:

"Il bomber è sempre Osimhen, autore di 5 gol finora, gli ultimi due senza regalarsi l’esultanza a causa di una freddezza con il club. Uno stato d’animo che potrebbe anche condizionare il rinnovo di un contratto che scadrà nel 2025. Vale a dire, da giugno il cartellino del nigeriano perderà di valore giorno per giorno. Servirebbe il rinnovo, almeno per un altro anno, una sorta di accordo a venderlo al termine della stagione e senza correre il rischio di perderlo a zero euro".