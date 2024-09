Napoli - Come si legge su Tuttosport, Conte ed il suo staff considererebbero numericamente insufficienti gli esterni attualmente presenti in rosa (Mazzocchi, Olivera e Spinazzola) per le esigenze tattiche della squadra:

"Ma il numero tre si applica per il tema “esterni del Napoli”. Olivera, Mazzocchi e Spinazzola sono considerati da Conte e dal suo staff come un contingente insufficiente per le esigenze tattiche della squadra".