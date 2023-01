Tuttosport - Chinè sfida il diritto, plusvalenze Juve: tra le eccezioni difensive l’assenza del Napoli nel nuovo processo

"Così Chinè oggi sfida il diritto. Plusvalenze Juve: ora o mai più" a scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

Andrea Agnelli

Plusvalenze Juve oggi si decide

Come riporta il quotidiano, il Procuratore rivuole il processo contro la Juventus e le altre 8 società coinvolte con la conseguente riapertura, sfidando il “ne bis in idem”. La Corte Federale d'Appello deciderà inizialmente sull'ammissibilità. E in caso positivo si sarà un nuovo dibattimento e un nuovo verdetto. Tra le eccezioni difensive anche l’assenza del Napoli in un nuovo procedimento.

