Tuttosport - Conte ha messo in stand by il Napoli: avanza Italiano per gli azzurri

Napoli - Vincenzo Italiano resta il favorito per guidare gli azzurri la prossima stagione secondo il quotidiano Tuttosport che rivela come Antonio Conte avrebbe messo, per il momento, in stand by l'offerta di Aurelio De Laurentiis:

"Per il Napoli sono in netto rialzo le quotazioni di Vincenzo Italiano. Sulla panchina della Fiorentina potrebbe finirci Alberto Gilardino, che piace non poco pure al Monza, ma alla società Viola è stato abbinato anche il nome di Maurizio Sarri. Al Napoli, invece, pare scontato che la volata la vincerà Vincenzo Italiano dopo che Antonio Conte ha preferito prendersi altro tempo prima di sciogliere le riserve".