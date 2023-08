Tuttosport conferma la nostra esclusiva: l'Atalanta chiede almeno 60 milioni per Koopmeiners

Calciomercato Napoli - Ieri vi avevamo raccontato in esclusiva di come l'Atalanta chieda una somma alla Tonali per cedere Koopmeiners al Napoli. Questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport conferma questa nostra notizia. I bergamaschi chiedono infatti almeno 60 milioni per il cartellino dell'olandese:

"L’acquisto di Natan (pagato 10 milioni più bonus) non sarà l’unico per il Napoli, che corteggia Koopmeiners (l’Atalanta fa muro e chiede 60 milioni) e valuta Lo Celso (Tottenham) per il centrocampo, dove va sciolto il nodo Zielinski. De Laurentiis ha proposto al polacco il rinnovo fino al 2027, ma l’ex Udinese ha ricevuto una proposta faraonica dall’Al Ahli, che mette sul piatto un triennale da 12 milioni a stagione più 25 milioni in favore del club partenopeo".