Tuttosport conferma CN24: il Napoli ha offerto rinnovo a Fabian da oltre 3 milioni

Calciomercato Napoli - Qualche giorno fa vi avevamo parlato in esclusiva del rilancio del Napoli per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Fabian Ruiz. Il club di de Laurentiis non ha alcuna intenzione di perdere a parametro zero il classe 1996 ed è pronto ad offrire un contratto fino al 2027 da 3,5 milioni netti più bonus facendolo diventare tra i più pagati in rosa. Stamattina Raffaele Auriemma su Tuttosport ha confermato la nostra esclusiva.

Offerta rinnovo Napoli per Fabian

Ecco cosa ha scritto il collega Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport: