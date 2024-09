Tuttosport - Ci sono voluti 20 anni per vedere De Laurentiis piangere in pubblico: ha messo giù la maschera

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su De Laurentiis:

"L’ uomo solitamente fiero e aggressivo stavolta ha messo giù la maschera. Ci sono voluti 20 anni per vedere Aurelio De Laurentiis piangere, pubblicamente, come una persona anziana ormai conscia che il tempo stia inesorabilmente trascorrendo. Ieri il vecchio patron si è lasciato andare, mostrando lacrime che nessuno immaginava i suoi occhi riuscissero a produrre, lucciconi rigavano il viso del presidente e per una volta ha singhiozzato mentre declamava un discorso stampato su fogli già scritti in precedenza: per lui che ha sempre parlato a braccio, è stato un ulteriore segnale di emozione che lui sapeva non riuscire a contenere parlando dei suoi vent’anni di presidenza".