Tuttosport - Champions decisiva per il Napoli: bel gesto di ADL per dare ulteriore carica e vicinanza alla squadra

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea l'importanza di arrivare in Champions League per il Napoli. A tal proposito De Laurentiis farà un ulteriore gesto per caricare la squadra facendogli sentire tutta la sua vicinanza.

DE LAURENTIIS FA VISITA ALLA SQUADRA

Il quotidiano scrive: "Ci sarà anche il presidente De Laurentiis allo stadio Maradona ed una sua visita è attesa anche oggi nell’hotel-ritiro dove la squadra alloggia da ieri sera. Il patron vuole dare la spinta finale per battere il Verona, sperando che tra Atalanta e Milan finisca in parità, così da garantire al Napoli il secondo posto che, tra posizione in serie A e qualificazione Champions, avrebbe un valore economico di circa 55 milioni di euro. De Laurentiis freme e incrocia le dita, la squadra ha la forza dei nervi distesi e la coscienza di una rosa molto competitiva".