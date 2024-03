Tuttosport - Nelle scelte anti-Juve c'è anche spazio per la scaramanzia in casa Napoli

Napoli - In casa Napoli si dà anche uno sguardo alla scaramanzia nelle scelte di formazione per la gara contro la Juventus. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport che racconta come, al di là delle questioni tecnico tattiche, un peso può averlo anche altro:

"Chi c’era in campo quella sera di venerdì 13 gennaio 2023? Tranne Kim, passato la scorsa estate al Bayern, tutti gli altri titolari di Napoli-Juventus sono ancora qui. Un po’ per gioco e parecchio perché “non è vero ma ci credo”, giocare la supersfida di questa sera con gli uomini che consentirono al Napoli di battere con un secco 5-1 la storica concorrente, potrebbe avere anche una ragione scaramantica. Perché certe notti somigliano a un vizio, cantava Ligabue, “che tu non vuoi smettere, smettere mai” e Calzona vorrebbe prolungare e calarsi in quell’emozione che non fu sua (anche se da vice Sarri era presente allo 0-1 dello Stadium nell’aprile 2018) e che aprì la strada alla vittoria finale dello scudetto: con il trionfo sulla Juventus, il Napoli di Spalletti si portò a +9 sul Milan dopo 18 giornate di campionato.