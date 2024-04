Tuttosport - Calzona non riconfermato per due motivi: squadra attorcigliata sul caso Juan Jesus senza che nessuno dicesse di concentrarsi sul campo

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport svela perché alla fine Francesco Calzona non verrà riconfermato sulla panchina del Napoli da parte del presidente Aurelio de Laurentiis:

"L’attuale coach Calzona non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione, anche perché non ha fatto meglio dei suoi predecessori. E poi, questa doppia vita da coach del Napoli e da ct della Slovacchia ha fatto il resto, perché nelle due settimane che hanno preceduto la decisiva contro l’Atalanta, la squadra si è attorcigliata intorno al caso Juan Jesus e non c’era l’allenatore per spiegare a tutti che la concentrazione doveva tornare sul campionato".