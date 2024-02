TuttoSport - Calabria è la kryptonite di Kvaratskhelia

Napoli - L'edizione in edicola oggi di TuttoSport si sofferma sul duello Calabria-Kvaratskhelia che anche domani si verificherà allo stadio San Siro in occasione di Milan-Napoli:

"Davide Calabria è autorizzato a fare ogni tipologia di scongiuro, ma la storia recente degli incroci tra Milan e Napoli ci ha raccontato come il capitano del Milan sia uno dei giocatori che ha trovato il modo di limitare e, in certe occasioni, anestetizzare quella furia calcistica che risponde al nome di Kvicha Kvratshkelia. Già, perché il tanto vituperato Calabria (che punta anche a farsi notare da Spalletti dopo le riluttanze della gestione Mancini) è stato una sorta di kryptonite per l’esterno georgiano, che contro il Milan ha fatto la differenza soltanto nel frangente in cui Calabria non è stato il suo uomo dedicato, poiché sostituito".