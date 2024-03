Tuttosport - C'è un dato inequivocabile che esalta Calzona rispetto a Garcia e Mazzarri

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia un dato inequivocabile tra Calzona, Mazzarri e Garcia:

"Con una media di 16 tiri a partita, la squadra ha dimostrato una straordinaria precisione, con una percentuale del 40%, rispetto al 30% di Mazzarri e al 32% di Garcia. Ciò che suscita riflessioni è l'impressionante crescita nella percentuale di realizzazione di questa squadra, che in passato generava molte opportunità ma ne convertiva poche. Ora il 18% delle occasioni create si trasforma in gol. Per fare un confronto, con Garcia la percentuale era del 10%, mentre con Mazzarri scendeva al 7%. Questo è un segno inequivocabile del lavoro di Calzona, a cui sicuramente ha dato il contributo decisivo il ritorno di Victor Osimhen".