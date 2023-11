Tuttosport - C'è il sì di Fabian Ruiz alla Juventus: la situazione

Serie A - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe il sì di Fabian Ruiz alla Juventus:

"Come tale, appunto, è indiscutibilmente Fabian Ruiz che i trova ai margini del Psg e il cui desiderio di trovare maggior spazio si sposerebbe, appunto secondo i propri agenti, con le necessità quantitative della rosa bianconera.

Poi, però, c’è da tener conto di alcuni paramenti affatto secondari come quelli economici (in termine di monte ingaggi: lo stipendio dello spagnolo è in linea con il target del club franco-qatariota e supera con leggiadria i 6 milioni di euro) e quelli tecnico-ambientali a cui (giustamente) bada assai Massimiliano Allegri circa gli equilibri interni a un gruppo che ha raggiunto una unità di intendi e introiettato una dedizione alla sofferenza straordinari".