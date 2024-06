Tuttosport - Buongiorno non vede l'ora di lavorare con Conte: quando arriverà la decisione del Torino

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'obiettivo primario del Napoli resta Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore non vedrebbe l'ora di mettersi a disposizione di Antonio Conte come evidenzia il quotidiano torinese:

Calciomercato Napoli, novità per Buongiorno?