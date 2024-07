Tuttosport - Buongiorno al Napoli: forcing finale di De Laurentiis in persona con Cairo. Da oggi si può chiudere

Forcing finale del Napoli per acquistare Alessandro Buongiorno. La trattativa tra Napoli e Torino è entrata nel vivo come racconta l'edizione odierna di Tuttosport che preannuncia in pratica un blitz del presidente De Laurentiis che proverà a strappare il sì al collega Cairo che adesso non ha molto margine di manovra in quanto sul tavolo, di offerte vere e concrete, ha solo quella azzurra. Non si è scatenata alcuna asta come egli sperava ad inizio europeo.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis chiude per Buongiorno

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport: