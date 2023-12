Napoli Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport fa i complimenti a Walter Mazzarri dopo Napoli-Cagliari 2-1:

"È il suo Napoli. La squadra entra in maniera aggressiva e reagisce al pareggio degli ospiti. In poco tempo ha già dato un’identità a questa squadra, ritrova una vittoria in casa che in campionato mancava dal 27 settembre".