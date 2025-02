Ultime notizie SSC Napoli - Sabato, scrive oggi Tuttosport, sarà un esame difficile per il Napoli "chiamato a confrontarsi con la Lazio, una delle tre squadre ad aver inflitto una sconfitta agli azzurri in questa stagione. Ma ci sono buone notizie: Buongiorno, assente da otto partite, può rientrare al fianco di Rrahmani in difesa".