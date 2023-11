Tuttosport - Andreazzoli avrebbe voluto e potuto prendere il posto di Spalletti l'estate scorsa

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta un piccolo retroscena riguardo Andreazzoli ed il Napoli:

"Lo 0-1 di ieri contro la formazione di Andreazzoli, un allenatore che la scorsa estate avrebbe potuto e (voluto) raccogliere l’eredità di Spalletti, è stato il classico punto di non ritorno. Squadra azzurra in pieno caos tattico, con un inedito 4-2-3-1 e con Zielinski e Kvaratskhelia lasciati incredibilmente in panchina. Davvero troppo per la pazienza dei 50mila spettatori al Maradona".