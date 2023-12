Tuttosport - Anche il Napoli sulle tracce del difensore Sebastian Caceres: la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce del difensore Sebastian Caceres:

"Anche il Torino è uscito allo scoperto per Sebastian Caceres, difensore centrale uruguaiano, 24 anni, balzato come mai in precedenza agli onori delle cronache internazionali a metà novembre, quando ha disputato la sua miglior prova in nazionale.

Negli ultimi mesi gli agenti di Caceres sono tornati a muoversi per l’Europa, avviando discussioni mirate con il Napoli, il Siviglia e il Tottenham. Il Torino sta provando a inserirsi: per gennaio ha posto per un extracomunitario. Il contratto dell’America con il difensore scadrà a dicembre 2024 e Sebastian ha già comunicato alla dirigenza messicana di non essere intenzionato a rinnovarlo: punta all’approdo in Europa. Di qui la necessità dell’America di venderlo prima possibile. Richiesta: 10 milioni".